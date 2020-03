L’emergenza Coronavirus continua a scuotere l’Italia e il mondo intero. Secondo quanto riportato da “Corriere.it”, Enrico Maggio, un arbitro proveniente da Lodi, città facente parte della famigerata zona rossa, è stato obbligato dai calciatori ad essere sostituito. L’episodio si è verificato nella sfida andata in scena oggi tra Monopoli e Casertana, valevole per il girone C di Serie C. Al suo posto è stato chiamato Mario Vigile di Cosenza