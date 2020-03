L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, sta in molti ad adottare misure di sicurezza per contenere il rischio contagio. E così anche la Uefa ha disposto una restrizione per gli arbitri che provengono dall’Italia. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, la UEFA ha deciso di rimuovere i fischietti italiani dalle partite valide per gli ottavi di finale di Champions ed Europa League. Il tutto è stato deciso per evitare rischi di contagio oltre i confini nazionali. Una misura di sicurezza ulteriore in un momento veramente delicato per il mondo calcistico e non solo.