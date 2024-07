Alla Juve no, in Premier League si: il Milan blocca la cessione | O così o resti qui

Il Milan tratta con la Premier League: mercato in uscita che si infiamma, ma niente Juventus: il giocatore vola in Inghilterra

I rossoneri si guardano intorno anche sul mercato in uscita. Fondamentale riuscire a mettere altri soldi nel budget, già importante, per il mercato in entrata – dopo l’acquisizione di Morata – il Milan proverà in queste settimane a piazzare qualche esubero per monetizzare il più possibile.

Tra giocatori tornati dai prestiti, e chi non ha convinto durante la scorsa stagione, Ibrahimovic e Furlani si sono messi a lavoro per trattare con i vari club interessati. Proprio su un giocatore in uscita dal diavolo, sarebbe piombata la Juventus, ma il Milan vuole fare trovare a Giuntoli le porte chiuse.

L’ipotesi che piace ai vertici rossoneri invece è quella inglese, con il giocatore che pare abbia ricevuto grande interessamento dalla Premier League. Le parti starebbero adesso trattando sulla cessione a titolo definitivo, come riferito in queste ore da Sportitalia.

Milan, cessione ma solo in Premier League

Tanti gli esuberi in casa Milan, tornati per la preparazione estiva, ma anche qualche vecchio volto che ha cominciato il raduno con grande voglia. Ci sono almeno 4 giocatori che sicuramente lasceranno Milanello in estate, e uno di questi potrebbe esser anche Alexis Saelemaekers.

L’ala in ritorno dal prestito di un anno al Bologna, tanto bene ha fatto in Emilia Romagna e che ha già raggiunto i compagni – in molti sono rimasti perplessi dalla sua non convocazione da parte del Belgio per Euro 2024 – a Milanello per il ritiro estivo sembra essere più motivato che mai. Il giocatore vuole una maglia da titolare, e la fascia destra è chiusa da Chukwueze e da Pulisic, ecco perché il belga potrebbe volere lasciare, ma il Milan vuole monetizzare dall’eventuale addio. Su di lui, un club di Premier League.

Milan, sì alla Premier no alla Juve

Nelle scorse settimane si era ipotizzato un trasferimento di Saelemaekers alla Juventus, con la liaison di Thiago Motta che interessato a riavere uno dei suoi fedelissimi avrebbe spinto per provare lo strappo al Milan. Ma i rossoneri non sarebbero molto propensi di rinforzare una diretta concorrente, anche considerando l’attaccamento del belga per i colori del diavolo, vincitore di uno Scudetto e cresciuto nel Milan, arrivato in Italia da perfetto sconosciuto.

La pista che farebbe contenti tutti sarebbe quella del Leicester, fresco di Premier League e interessato al giocatore. La distanza tra le parti in termini di costo del cartellino pare essere minima, come riporta Sportitalia. I rossoneri lo valutano circa 15 milioni di euro. Con questa cessione il Milan potrebbe andare con più tranquillità sul mercato, e mettere a segno un altro colpo a centrocampo.