Si, a me piacerebbe molto: Bonaventura a parametro zero | Giocherà in Serie A e in Europa League

Jack Bonaventura ancora in Serie A. Il centrocampista svincolato dalla Fiorentina può accettare l’offerta e rimanere in Italia

Il saluto a Firenze è arrivato purtroppo senza coppe, e la Conference League sfumata per il secondo anno di fila rimane un rimpianto importante. Ma Bonaventura ha ancora voglia di incidere con una maglia importante, ecco perché anche se ormai svincolato dai viola, vuole proseguire in Serie A la sua carriera.

A 34 anni infatti l’ex Milan sente ancora di poter dare una mano ad alti livelli, e oltre alla delusione per la non convocazione a Euro 2024, il centrocampista potrebbe ripartire il prossimo anno da zero, per togliersi ancora qualche soddisfazione.

Secondo quanto riferito da Sportitalia nelle scorse ore, il giocatore avrebbe attirato l’attenzione di una squadra importante della Serie A. Giocare le coppe Europee, magari provare a vincerla, sarebbe il coronamento perfetto di una carriera lunga e rispettabilissima come quella di Jack Bonaventura. Al momento svincolato, il centrocampista può trasferirsi a parametro zero.

Bonaventura, chiamata dalla Serie A

Stiamo parlando della Lazio. I biancocelesti hanno attraversato un periodo di grande difficoltà tra Sarri e Tudor, ma adesso quando sembrava essere tornata la calma ci ha pensato il sempre caldo Lotito ad alimentare malumori nella piazza. I tifosi chiedono acquisti, ma il presidente uscendo dalla sede della FIGC negli scorsi giorni senza peli sulla lingua ha affermato: “Ho speso più della Juventus, ho comprato 6 giocatori. Li mettano i tifosi i soldi”.

Sfumato Greenwood però, e ancora lontano l’acquisto del fratello di Bellingham classe 2005, per cui dalla Premier League chiedono circa 15 milioni, Lotito vuole colmare un buco a centrocampo, e il nome perfetto potrebbe essere quello di Bonaventura. Ecco l’indiscrezione data nelle scorse ore da Alfredo Pedullà.

Bonaventura, la Lazio ci prova

Sarebbe probabilmente l’ultimo contratto importante della sua straordinaria carriera. Bonaventura, nel cuore di tutti i tifosi delle squadre in cui ha giocato, a 34 anni infatti si appresta a chiudere i giochi, ma avrebbe ancora voglia di incidere. La Lazio potrebbe portarlo a Roma a parametro zero, risparmiando una bella cifra da reinvestire in altre zone di campo, e affiancarlo ai giovani per creare un giusto mix tra esperienza e freschezza in mezzo al campo.

L’indiscrezione di un interessamento da parte dei biancocelesti è stata data nelle scorse ore da Sportitialia, e per Bonaventura al momento non sembrano essere arrivate offerte importanti. Il gradimento della Lazio nei confronti del centrocampista è vivo, adesso la palla passerà al giocatore, visto che anche il tecnico della Lazio Baroni avrebbe dato l’ok all’operazione.