Alla Juve con Thiago Motta? Molto volentieri | Lascia il Manchester United vola a Torino: trattativa bollente

Thiago Motta chiama a sé il suo primo big. Arriva alla Juventus dal Manchester United: operazione in chiusura.

Thiago Motta a pochi passi dalla firma prova a disegnare la Juventus del futuro. Non sarà facile per il nuovo allenatore ripartire dopo i tanti punti interrogativi lasciati dall’ultima stagione, ma innanzitutto l’ormai ex Bologna vuole sapere su chi potrà fare affidamento tra i “vecchi”. Una lista di conferme è già pronta e sulla scrivania di Giuntoli, che intanto con la testa è già proiettato al mercato in entrata.

I tanti nomi che si stanno facendo in queste ore, tra Koopmeiners per il centrocampo e Di Gregorio per la porta, rimangono i big da inserire in un contesto pronto con il nuovo allenatore a puntare di nuovo alla vetta, ma Giuntoli ha pronti altri assi nella manica da sfoderare per consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva.

In queste ore è tornato di moda un vecchio pallino della Juventus, che vorrebbe pescare dal Manchester United il jolly per la prossima stagione. L’operazione inoltre potrebbe chiudersi anche a cifre contenute, fondamentale per la nuova politica societaria ed economica bianconera.

Pesca dalla Premier League

Con una Premier sempre ricca di esuberi di lusso, basti guardare al Milan che dal Chelsea in questi due anni ha fatto spesa e anche a basso costo, la Juventus prova a cogliere la palla al balzo. Un giocatore del Manchester United è finito nella lente di Giuntoli, che dopo una stagione in ripresa potrebbe decidere di regalarlo a Thiago Motta.

Stiamo parlando di Mason Greenwood, che dai Red Devils è passato lo scorso anno al Getafe. In Liga l’inglese è rinato, e adesso è finito nuovamente in cima alla lista dei desideri di tante squadre. Il tecnico italo-brasiliano lo vorrebbe per inserirlo nel 4-3-3 anche a Torino.

Greenwood per il 4-3-3 di Thiago Motta

Sembrerebbe perfetto per il modulo di Thiago Motta. Greenwood in Spagna ha trovato nuova vita, sia dopo la crisi calcistica di Manchester che dopo quella sentimentale e giudiziaria. Risolti i problemi extracampo, l’inglese è volato in Spagna dove ha chiuso una stagione da 10 gol e 6 assist assolutamente rispettabile. Il classe 2001 è tornato nell’orbita delle grandi squadre, e tornato a Manchester potrebbe ascoltare diverse offerte.

Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni, con lo United che sembrerebbe intenzionato a chiederne 35 ma, con il contratto in scadenza nel 2025 la Juventus potrebbe chiedere uno sconto per l’acquisto del cartellino.