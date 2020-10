Annuncio di Aldo Montano in esclusiva ai microfoni di Chi, è in arrivo il secondo figlio per il famoso schermidore.

La moglie Olga Plakhina è di nuovo incinta dopo la primogenita Olympia, nata nel 2017.





Queste le sue parole: “Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta! Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà”.