Al via oggi la Serie B 2024/25: Palermo favorito alla vittoria del campionato secondo i bookmakers, le quote

Al via oggi il campionato di serie B con Brescia-Palermo a dare il via alle danze. I bookmakers non perdono tempo e hanno già stilato le prime quote relative ai possibili vincitori del campionato. Nonostante il calciomercato estivo sia ancora in pieno svolgimento, le agenzie di scommesse hanno già le loro idee su chi potrebbe trionfare e conquistare la promozione alla fine della stagione.

I Favoriti

Il Palermo si posiziona in cima alla lista dei favoriti con una quota di 4.25, seguito da vicino dal Sassuolo e dalla Sampdoria, entrambi a 4.75. Questi team sono considerati i principali candidati per la lotta al vertice, ognuno con le proprie aspettative e progetti di crescita.

Inseguitori e Medie Quote

Un po’ più distanziate, troviamo squadre come la Cremonese a 5.25 e il Frosinone a 7.75, entrambe con ambizioni di promozione e pronte a sorprendere. La Salernitana, quotata a 10, e lo Spezia a 20, rappresentano gli outsider che potrebbero fare la differenza.

Scommesse a Lungo Termine

Sul fondo della lista, troviamo squadre come il Modena a 21.50, il Catanzaro a 22.50 e il Brescia a 26.50, tutte considerate scelte più rischiose per i scommettitori. Queste squadre, insieme a Cesena e Pisa entrambi a 29, e al Bari a 33, sono viste come possibili sorprese, capaci di smentire le previsioni e lottare per posizioni di rilievo.

Outsiders

Le quote aumentano notevolmente per squadre come il Mantova a 37.50, il Cittadella a 45 e il Sudtirol a 50, indicando una minore fiducia nelle loro possibilità di successo. Ancora più indietro, troviamo il Cosenza a 66, la Reggiana a 70.50, e la Juve Stabia a 87.50, tutti considerati possibili candidati per una stagione difficile.

Il Fondo della Classifica

La Carrarese, quotata a 100, chiude la lista, rappresentando la squadra con le minori aspettative secondo i bookmakers.

Conclusioni

Le quote offerte dai bookmakers forniscono una prima indicazione sulle aspettative per la stagione di Serie B che sta per iniziare. Con squadre pronte a lottare per la promozione e altre a sorprendere, il campionato promette di essere ricco di emozioni e colpi di scena. Sarà interessante vedere come queste previsioni si evolveranno con il proseguire del mercato e l’inizio del campionato.

Ecco la media delle quote dei principali bookmakers:

Palermo 4.25

Sassuolo 4.75

Sampdoria 4.75

Cremonese 5.25

Frosinone 7.75

Salernitana 10

Spezia 20

Modena 21.50

Catanzaro 22.50

Brescia 26.50

Cesena 29

Pisa 29

Bari 33

Mantova 37.50

Cittadella 45

Sudtirol 50

Cosenza 66

Reggiana 70.50

Juve Stabia 87.50

Carrarese 100