Al-Nassr, UFFICIALE: esonerato Luis Castro. Strada spianata per l’ex rosa Pioli

Luis Castro non è più l’allenatore dell’Al-Nassr. Come già noto da diversi giorni il tecnico era a serio rischio esonero. Nelle ultime ore il club saudita ha rilasciato un comunicato con il quale annuncia la fine del rapporto con il portoghese. Adesso – riporta Gianlucadimarzio.com – Stefano Pioli ha la strada spianata per prendere la guida della squadra di Ronaldo e compagni. La trattativa continua, ma non c’è ancora l’intesa definitiva con il Milan per la risoluzione consensuale. In lista ci sono anche Thomas Tuchel, Zinedine Zidane e Sergio Conceicao, ma l’ex Palermo è il nome su cui sta lavorando la dirigenza dell’Al-Nassr.

