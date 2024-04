Agostinelli: «Mignani infonde serenità alla squadra. Contro la Samp mi aspetto una reazione»

Intervistato da “PianetaSerieB” Andrea Agostinelli ha commentato l’arrivo di Mignani al Palermo.

«Michele è un ottimo allenatore, ma lo dimostrava già quando giocava, era un leader in campo. Capivo già allora che poteva fare questo mestiere in futuro. Detto ciò, ha una serenità che di solito infonde alla squadra, è sempre equilibrato e nei momenti difficili questa può essere un’arma vincente».

«Palermo-Sampdoria? I blucerchiati, nonostante le tante critiche ricevute, potrebbero essere la sorpresa della fine del campionato e dei play-off. Mi aspetto un Palermo che reagisca perché la piazza sta soffrendo troppo e ha perso tanti punti per strada. Io pensavo che potesse essere un po’ più su, però il calcio è questo. Quindi secondo me sarà una partita abbastanza nervosa, ma la Samp dà maggiori sensazioni di pericolo perché ci crede di più».

«Promozione? In Serie B non c’è una squadra più attrezzata: il livello è talmente equilibrato che uno o due punti possono far la differenza. Può veramente succedere di tutto e non mi meraviglierei di eventuali sorprese, perché anche il Catanzaro, l’ultima del gruppone lì in alto, potrebbe fare il colpaccio. Non vedo davvero una grande favorita, dopo il Parma che, come avevo detto a inizio anno, ha fatto storia a sè».