Aglietti: «Lo Spezia sta pagando la retrocessione»

L’ex allenatore della Reggina Alfredo Aglietti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb commentando anche alcune situazioni legate al campionato di Serie B.

Di seguito le sue parole:

«Lo Spezia ha una proprietà forte ma sta pagando la retrocessione a duro prezzo, si sta creando una forbice con la salvezza diretta e non sarà facile risalire. Il tempo diventa sempre meno e c’è poco margine di errore. Dalla Sampdoria ci si aspettava di più, ma i discorsi societari hanno influito: quest’anno sarà interlocutorio. È tornato in Italia dopo l’esperienza in Turchia e sta avendo qualche difficoltà anche per via degli infortuni. Non ha quasi mai avuto la squadra al completo ma è un allenatore con delle idee. Mio futuro? Sto aspettando… si era mosso qualcosa ma niente di concreto. Il tempo stringe, ho grande voglia di rientrare. Mi auguro di poter tornare presto».