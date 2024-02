Ag. Vandeputte: «Tre milioni dal Palermo? Non posso parlarne»

Vincenzo Pisacane, neo agente di Vandeputte, il centrocampista del Catanzaro che a gennaio è stato accostato al Palermo, ha rilasciato le seguenti parole a “TMW”:

«Tre milioni dal Palermo? Non posso parlarne perché non lo rappresentavamo ancora. Per quanto riguarda il futuro è giusto dare il tempo a Jari di continuare a dimostrare ciò che sta facendo, l’ho visto carico e concentrato: se continuerà così, poi dovrò essere bravo io fuori dal campo».