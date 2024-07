Addio al Palermo, Marconi saluta i tifosi: “Mi avete trasmesso emozioni uniche” (FOTO)

Attraverso il proprio profilo Instagram Ivan Marconi dopo l’addio per scadenza di contratto ha pubblicato un messaggio per salutare i tifosi rosanero.

“Come tutte le cose belle nella vita hanno un loro inizio ed una fine e anche per me è arrivata l’ora dei saluti.

Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso questi 4 anni incredibili. I mister, tutti i dirigenti che lavorano dietro le quinte, lo staff medico e fisioterapico, i magazzinieri ed i miei compagni di squadra con cui ho sofferto e gioito. Palermo mi ha dato la possibilità di conoscere persone straordinarie anche al di fuori del rettangolo verde di gioco. Un grazie particolare va da parte mia ai tifosi, incredibilmente passionali, il loro calore mi ha trasmesso emozioni uniche grazie alle quali mi sono sentito un giocatore realizzato. Palermo per me sei stata e sarai sempre una FAMIGLIA”.

