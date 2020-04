È morto oggi all’età di 72 anni Ezio Vendrame. Ex calciatore, poeta e scrittore. Il suo libro ‘Se mi mandi in tribuna godo’ è stata una frustata agli aspetti ipocriti del mondo del calcio e non solo. Vendrame, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Napoli, Lanerossi Vicenza e Padova, solo per citarne alcune.