Ad Avellino: «Positivo al Covid, squadra sotto controllo. Progetto? Pensiamo ad un nuovo stadio»

Intervenuto ai microfoni della trasmissione web “Tifare Avellino è uno stile di vita”, Giovanni D’Agostino, amministratore delegato, ha parlato del momento dell’Avellino e della sua positività al Covid. Ecco le sue parole:

«Sono risultato positivo lo scorso 28 gennaio, siamo stati molto attenti negli ultimi 10 giorni, monitorando costantemente la situazione della squadra. Probabilmente sono uno dei pochi positivi che non ha infettato nessuno.

La classifica? La guardo ogni giorno, siamo a un passo dal Bari, ma il campionato è ancora lungo. Il Catania ha due partite in meno, il Catanzaro ha un organico importante e non dimentichiamo neppure Foggia e Teramo. Arrivare secondi è molto importante, la scorsa stagione siamo stati eliminati con un pareggio dalla Ternana, proprio a causa del peggiore piazzamento nella regular season.

E’ vero abbiamo perso punti contro le squadre d’alta classifica, ma le abbiamo affrontate in un momento particolare, tra Covid e alcuni meccanismi ancora poco oliati. Ma resto ugualmente contento del lavoro dello staff tecnico e della squadra, che finalmente ha capito il peso di portare addosso questa maglia.

Progetto? Non ci fermiamo un attimo. Abbiamo rifondato il settore giovanile e ora il 70% dei nostri giovani tesserati è figlio dell’Irpinia. L’obiettivo è far crescere giovani come Fabiano Parisi e lanciarli in prima squadra. Stiamo lavorando in maniera diversa rispetto al passato dando spazio a chi merita e senza proclami. In cantiere potrebbero esserci un nuovo stadio e un centro sportivo».