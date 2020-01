Attraverso una nota, il gruppo ultras vicino all’ACR Messina, “Testi Fracidi”, ha mostrato il proprio disappunto in merito alle ultime vicende legate ai giallorossi: “In disaccordo con la politica societaria, il Gruppo Testi Fracidi comunica che a partire dalla prossima gara casalinga contro il Marina di Ragusa non sarà più presente allo stadio augurando, allo stesso tempo, alla squadra biancoscudata di risollevarsi per raggiungere quei traguardi che città e tifoseria meritano dopo annate di delusioni cocenti”.