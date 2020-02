Intervenuto ad “Acireale news e aggiornamenti sui granata”, il portiere Luciano Pitarresi ha parlato del suo futuro e della stagione in corso della propria squadra. Ecco qui di seguito le sue parole. «Qui mi sono trovato molto bene, le persone sono disponibili e in città non manca nulla. Futuro? Presto per parlarne perché la testa è alla stagione in corso, ma mi piacerebbe restare qui anche per il prossimo campionato. Vedremo a fine stagione anche che valutazioni farà il club».