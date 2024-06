Accomando (Dazn): “Palermo, il nuovo ds sarà De Sanctis. Dionisi in pole per la panchina”

Dopo la mancata promozione in Serie A, il Palermo è pronto a ripartire da un nuovo direttore sportivo. Nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno, i rosanero hanno comunicato di non rinnovare il contratto di Leandro Rinaudo. Secondo Orazio Accomando, giornalista di Dazn, i siciliani hanno affidato l’incarico in dirigenza a Morgan De Sanctis, reduce dall’esperienza con la Salernitana. Per la panchina, invece, il favorito è Alessio Dionisi.

