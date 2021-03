Il procuratore sportivo Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di “TMW”.

Queste le sue parole su Tacopina: Per lui parlano i risultati, ciò che ha fatto in questi anni. È un uomo determinato, un vincente. Non fa le cose per caso.





Ha preso la Roma e l’ha traghettata fino a portarla in buone mani, poi il Bologna che ha portato in Serie A e ha fatto un grande lavoro a Venezia portandolo in B e lasciandolo in buone mani. Il Catania con lui può pensare in grande: lo dicono i numeri».