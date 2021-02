Una ragazzina di 11 anni sarebbe stata costretta ad avere un rapporto sessuale nel bagno di un centro commerciale da un sedicenne con cui avrebbe fissato un appuntamento via chat lunedì scorso.

Secondo quanto riportato da “Blogsicilia.it” l’appuntamento sarebbe stato fissato in un centro commerciale a Borgo Nuovo.





In base alla ricostruzione della vittima, dopo una passeggiata e uno scambio di battute lei sarebbe andata in uno dei bagni e il giovane l’avrebbe seguita. In seguito, l’avrebbe obbligata ad avere un rapporto.