A gennaio te ne vai in prestito | Uomo avvisato, mezzo salvato: Inzaghi lo manda via

Il tecnico interista ha deciso il futuro di un giocatore, che andrà via in prestito secco nella prossima sessione invernale di mercato.

Il mercato si sta avviando verso la sua conclusione, e le squadre sono al lavoro per concludere gli ultimi affari. In casa Inter c’è una situazione che conosciamo da tempo, visto che il mercato era stato deciso già da mesi. I colpi più importanti del club campione d’Italia in carica sono stati Mehdi Taremi e Piotr Zielnski, presi a parametro zero e i cui arrivi erano stati già decisi da tempo.

Nel corso delle ultime settimane infatti le energie della società si sono concentrate in maniera maggiore sulle uscite. Diversi sono i calciatori in esubero che in questi ultimi giorni di sessione di trasferimenti dovranno trovarsi una nuova sistemazione. Come ci ha abituato solitamente negli ultimi tempi però la Beneamata ci vede sempre lungo, e ha già posto le basi per un trasferimento nel gennaio prossimo.

Nello specifico infatti un giocatore ha ricevuto il benservito da mister Simone Inzaghi, che se lo terrà fino alla finestra invernale di mercato per poi darlo via a titolo temporaneo. Avviso totale dunque per lui, che giocherà i prossimi mesi in nerazzurro sapendo di doversene andare.

Ecco chi lascia Milano a gennaio

L’Inter sta per chiudere l’acquisto di Tomas Palacios, giovane difensore centrale argentino classe 2003 di proprietà del Tallares. Sarà lui il rinforzo tanto atteso per la difesa di Simone Inzaghi. Nonostante però ancora non sia stato acquistato per lui a sorpresa si parla già di addio.

A quanto pare la società meneghina ha un piano ben preciso per lui. Prenderlo adesso per metterlo a disposizione del tecnico che in questo modo potrà valutarlo, e, nel caso in cui il mister lo riterrebbe ancora acerbo per giocare a questi livelli, il ragazzo partirebbe in prestito a gennaio.

Progetto di crescita per il talento argentino

Andando a giocare in prestito in qualche altro club il ragazzo avrebbe così maggiori chance di mettersi in mostra, visto che lo spazio in nerazzurro sarebbe davvero poco.

In questo modo Palacios tornerebbe la prossima estate più pronto e con maggiore esperienza nel calcio europeo. La sua partenza però costringerebbe l’Inter a prendere un suo sostituto, magari più esperto. Marotta dunque, non ancora chiuso il mercato attuale, deve già mettersi al lavoro per il prossimo.