A gennaio te ne vai, Fonseca non ti vuole: Ibrahimovic lo manda via dal Milan | 1^ cessione SICURA

Il tecnico portoghese ha deciso di lasciar partire un calciatore a gennaio. Sarà lui la prima operazione del mercato invernale rossonero.

Continua senza sosta la stagione altalenante del Milan, che non riesce a dare continuità di risultati. Il club rossonero pare ancora in costruzione, e anche a livello di rosa non si riescono ad ottenere le risposte sperate. Alcuni calciatori stanno deludendo parecchio e di conseguenza si sta iniziando a ragionare sul prossimo mercato di gennaio.

Non è da escludere infatti che arrivino delle forze fresche a disposizione di Paulo Fonseca. Sebbene chiudere tante operazioni in una finestra di trasferimenti molto breve come quella invernale è difficile, la società proverà a dare una mano al proprio allenatore. Allo stesso modo poi, proprio per quanto riguarda il discorso dello scarso apporto dato da alcuni giocatori, ci saranno degli addii.

Uno su tutti pare essere stato già deciso dalle parti di Milanello. Il tecnico lusitano non vuole il calciatore in rosa, e ha deciso di lasciarlo andare via. Zlatan Ibrahimovic dunque è già all’opera per far andare in porto il suo trasferimento quanto prima.

Fonseca lascia partire il calciatore

Nella gara pareggiata a San Siro tra il Milan e la Juventus tra i convocati di Fonseca era assente ancora una volta Luka Jovic. Il calciatore serbo ufficialmente è fermo ai box per dei problemi muscolari, ma la realtà è che il tecnico portoghese non sembra avere alcuna intenzione di dargli qualche chance.

Fino ad ora l’ex Fiorentina ha totalizzato solamente tre presenze, di cui una sola da titolare, e pare sempre più ai margini del progetto milanista. E’ ovvio dunque che ha gennaio la società proverà in tutti i modi a cederlo, e anche lo stesso calciatore vorrà fare le valigie per tornare a giocare con continuità. E le occasioni di vestire una nuova maglia per lui non mancano di certo.

Quale futuro per il calciatore rossonero?

I club alla ricerca di un centravanti, anche nel nostro campionato, sono diversi. Uno su tutti è il Torino, che dopo il grave infortunio patito da Duvan Zapata è alla ricerca di un suo sostituto.

L’opzione più ghiotta e che Jovic accetterebbe più volentieri però riguarda la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic. Staremo a vedere come si evolveranno le cose e quale sarà il futuro di Jovic.