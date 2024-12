A Como scoppia il caso: rescissione del contratto e se ne va a metà stagione | Lascia la squadra all’improvviso

Addio improvviso e inaspettato in casa lariana: con la rescissione del contratto c’è l’addio nel bel mezzo della stagione.

Tra alti e bassi, gioie e dolori, il Como sta vivendo la sua stagione di ritorno in Serie A. Quest’anno l’obiettivo chiave della squadra che sorge sulle rive del lago è certamente la salvezza, anche se in vista del futuro il progetto è ben più ambizioso. Gli investimenti della società infatti sono stati tanti, e saranno ancora di più nei prossimi anni.

Detto ciò però è chiaro che ora bisogna pensare al campionato in corso, che presenta sempre mille difficoltà. Mister Cesc Fabregas sta facendo di tutto per ottenere i migliori risultati possibili, ma la zona rossa rimane ancora molto vicina. Anche per questo motivo non è da escludere che nel corso della sessione di mercato di gennaio, che a breve aprirà i battenti, possano arrivare forze fresche in rosa.

I calciatori seguiti dal club lariano sono tanti, ed è possibile che per alcuni di loro si tenterà l’affondo. Allo stesso modo però anche in uscita potrebbe muoversi qualcosa. E in particolar modo un addio a sorpresa dovrebbe concretizzarsi quanto prima. Il giocatore infatti è pronto a rescindere il contratto e ad andarsene nel bel mezzo della stagione.

Un addio che arriva all’improvviso

Nella rosa del Como sono presenti diversi elementi, ma alcuni di loro non stanno riuscendo a trovare lo spazio che vorrebbero. Ed è per questo che appunto questi stanno pensando all’addio.

Uno su tutti è Simone Verdi. L’esterno offensivo ex Napoli e Bologna è stato utilizzato con il contagocce da mister Fabregas, e per questa ragione il club e il suo agente stanno addirittura trattando la rescissione del suo contratto. E per il suo futuro sembra esserci già una pista ben definita.

Un club pronto già ad accoglierlo

Qualora l’addio di Verdi al Como dovesse concretizzarsi, un club sembra aver già preso appunti ed è pronto a proporgli un contratto importante. Stiamo parlando del Modena.

In questo modo il calciatore farebbe ritorno in Serie B, dove proverebbe ad aiutare la compagine emiliana ad ottenere i risultati sperati e, perché no, a sognare i playoff. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per il futuro del calciatore.