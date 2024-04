A Carini c’è il Pisa, la Primavera del Palermo cerca punti per la risalita

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo oggi impegnata contro il Pisa.

La Primavera del Palermo pronta per la sfida contro il Pisa: al Pasqualino di Carini bisogna continuare il trend positivo. I baby rosa oggi affronteranno i toscani che in questo momento si trovano al quarto posto in classifica con 41 punti, a differenza dei rosa che invece sono in settima posizione ma a soli 4 punti dalla zona play-off.

I ragazzi del tecnico Di Benedetto, fra le mura amiche dovranno provare a fare la partita e le ottime prestazioni degli ultimi match fanno ben sperare portando a casa una vittoria che potrebbe regalare il salto verso le zone alte della classifica.