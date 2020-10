“È di questa mattina l’annuncio del Gruppo Editoriale Distante che non solo diffonderà in diretta su ANTENNA SUD gli incontri di cartello delle cinque squadre pugliesi di serie C, ma proporrà in differita sulle sue reti televisive tutte le partite che le squadre della nostra regione disputeranno nella stagione in corso” – si legge nella nota diffusa da “Antennasud.com”.

“Per un pubblico televisivo numericamente sempre più importante, quindi, un altrettanto importante impegno editoriale teso ad affermare ancora di più la linea del Gruppo, incentrata sul concept “Copertura regionale, Identità territoriale”, ovvero l’autorevolezza conquistata negli anni da un brand televisivo storico per la Puglia, al servizio dei singoli territori con informazioni, approfondimenti e speciali televisivi. A cominciare dallo sport.





Tutti gli sportivi che seguono da vicino gli incontri del Bari, Bisceglie, Foggia, Monopoli e Virtus Francavilla, quindi, avranno per l’intero Campionato di Serie C un nuovo punto di riferimento televisivo e informativo che potranno seguire comodamente seduti in poltrona”.