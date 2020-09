Un pacco, con una doppia busta, contenente un ordigno rudimentale, è stato recapitato martedì mattina nella sede centrale del gruppo Feralpi di Lonato e indirizzato al presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini, patron dell’omonima azienda siderurgica e presidente di Confindustria Brescia. Lo riporta il “Corriere di Brescia” affermando che ad aprire l’involucro sarebbe strato proprio il numero uno del club. E per fortuna nessuno si è fatto male. Gli uffici della direzione sono stati evacuati per alcune ore, ma la produzione non è stata interrotta.

Sulla vicenda stanno indagando gli uomini della Digos della questura di Brescia coordinati dalla sezione antiterrorismo della Procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti affidato al procuratore aggiunto Silvio Bonfigli e al sostituto Caty Bressanelli.