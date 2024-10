25.6 milioni di €: Jannik Sinner, buco economico enorme | Doppia disgrazia per colpa del doping

Il tennista altoatesino deve far fronte anche al dramma economico oltre che a quello riguardante una possibile squalifica dovuta al doping.

Il periodo d’oro di Jannik Sinner non tende affatto a fermarsi. Il giovane tennista altoatesino nei giorni scorsi ha conquistato anche il torneo Masters 1000 di Shangai. E’ stato l’ennesimo cammino da sogno per il classe 2001, che prima ha fatto fuori Medvedev ai quarti di finale e Machac in semifinale, e poi nell’ultimo atto del torneo ha sconfitto la leggenda Nole Djokovic.

Grazie a questo successo il 23enne conserverà la posizione di numero uno al mondo nel ranking ATP per tutto il 2024. Infatti il nativo di San Candido non potrà essere superato da nessuno grazie ai punti guadagnati, e in questa maniera riesce in una grossa impresa. Secondo tanti dunque Sinner, già entrato da tempo nella storia del tennis italiano, va a finire di diritto anche in quella mondiale di questo sport.

Purtroppo però come ben sappiamo ultimamente il ragazzo ha fatto parlare di se anche per la questione riguardante il doping. Il tennista infatti nei mesi scorsi era risultato positivo al Clostebol, ma dopo una indagine in cui lo stesso aveva collaborato il caso sembrava chiuso. Di recente però questo si è riaperto, e sta rischiando di comportare delle conseguenze enormi.

La riapertura del caso doping

L’Agenzia mondiale antidoping qualche settimana fa ha deciso di impugnare l’assoluzione del tennista italiano, e nell’appello ha addirittura richiesto una squalifica di due anni per il diretto interessato.

Al momento le ulteriori indagini sono in corso, e non si sa nulla su quali potrebbero essere le conseguenze per lui. Tuttavia questa questione legata al doping rischia di creare problemi anche dal punto di vista economico al numero uno del ranking ATP.

Sinner rischia di perdere gli incassi

Nella stagione ancora in corso, Sinner è riuscito ad incassare più di 10 milioni di euro escludendo gli sponsor. Una cifra enorme, che però sembra quasi nulla se si considera quanto lo stesso ha guadagnato durante la sua intera carriera: 25,6 mln di euro (sempre fatta esclusione per gli sponsor).

Dunque nel caso in cui venisse squalificato per un lungo periodo di tempo, il rischio per il tennista altoatesino sarebbe proprio quello di perdere anche gli incassi derivanti dai tornei. Un’altra bella botta da smaltire dunque per lui.