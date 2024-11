100 milioni tondi tondi: pagano la clausola e prendono Gyokeres | Finalmente la telenovela è finita

Il Cannibale vestirà una nuova maglia, e lo Sporting Lisbona incasserà tutti i soldi della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

E’ senza dubbio l’uomo, o meglio il bomber, del momento. Viktor Gyokeres, dopo essere esploso nella passata stagione, quest’anno sta continuando a fare grandi cose, mettendo a referto numeri da capogiro. Basti pensare alla tripletta siglata al Manchester City nei giorni scorsi in Champions League per capire quanto bene sta facendo.

Non c’è poi nemmeno bisogno di dire che lo svedese è entrato nel mirino delle principali big europee. Già in estate diversi club, tra cui addirittura anche il Milan, hanno provato ad acquistarlo. Nessuno però ha voluto pagare i soldi della clausola rescissoria, 100 mln di euro, preferendo invece trattare con lo Sporting Lisbona.

Confermatosi anche quest’anno però il Cannibale ha convinto tutti, e in particolar modo una società, che ha dunque deciso di versare tale somma nelle casse dei lusitani, chiudendo così la telenovela che lo ha reso protagonista in questi ultimi mesi.

Ecco dove giocherà Gyokeres

Sebbene le voci sul conto del centravanti svedese continuano a circolare imperterrite, sembra che ormai non ci sono più dubbi sul suo futuro. Viktor Gyokeres giocherà in Premier League, e lo farà nel Manchester United. La società infatti è intenzionata ad accontentare la richiesta del nuovo allenatore Ruben Amorim, che lo vuole a tutti i costi.

E’ stato proprio lui il tecnico che ha lanciato il Cannibale e che gli ha consentito di fare così bene, e per questa ragione anche lo stesso calciatore sembra ben propenso ad accettare la corte dei Red Devils e a giocare ad Old Trafford il prossimo anno. Questo trasferimento però comporterà almeno un addio importante per il club inglese. E ad essere interessata c’è anche la Serie A.

La Serie A segue l’evolversi della situazione

In caso di arrivo a Manchester di Gyokeres, almeno uno tra Joshua Zirkzee e Rasmus Hojlund dovrebbe fare le valigie, in quanto lo spazio a disposizione si ridurrebbe drasticamente.

Di conseguenza diverse squadre del nostro campionato sarebbero interessate all’uno o all’altro centravanti, e soprattutto qualora lo United li lascerebbe partire a condizioni vantaggiose (prestito), potrebbe partire l’assalto totale dalla Serie A. Dunque, sebbene il sogno di vedere Gyokeres in Italia non si realizzerà, quanto meno lo svedese permetterà al nostro campionato di accogliere un altro grande attaccante.