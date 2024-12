YES I DO: Max Allegri finisce il corso d’inglese e firma in Premier League | In panchina dal 1° gennaio

Riparte dall’Inghilterra la carriera da allenatore di Massimiliano Allegri: l’ex tecnico della Juventus siederà in panchina già a inizio 2025.

Sarebbe ormai pronto a rimettersi in gioco, Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, reduce dalla separazione dai bianconeri, avvenuta a seguito della conquista della Coppa Italia 2023/2024 e del suo comportamento “esuberante” a bordo campo durante la finalissima, avrebbe finalmente trovato squadra.

Non che fosse una priorità assoluta, per il tecnico. Con la sua proverbiale ironia, il livornese ha più volte affermato come non si stia male in vacanza, ma è fuori discussione che una nuova avventura a bordo campo stuzzichi la sua fantasia. Tanto che, in queste ore, si sarebbe registrata un’accelerata decisiva per rivedere il “Conte Max” in panchina.

Allegri sarebbe pronto ad approdare in Premier League, come dimostrerebbero i suoi recenti studi approfonditi della lingua inglese. Se da un lato è vero che oggi saper parlare almeno in minima parte tale idioma è fondamentale, è altrettanto innegabile che è difficile che si tratti di una mera casualità.

Stando alle indiscrezioni che giungono da Oltremanica, l’allenatore potrebbe addirittura iniziare già a dirigere i primi allenamenti a partire dal 1° gennaio 2025, a testimonianza di come l’affare sia ben instradato. Mancherebbero quindi pochi, pochissimi tasselli per poter assistere alla fatidica fumata bianca.

Massimiliano Allegri di nuovo in panchina: è a un passo dalla firma

Un’esperienza indubbiamente carica di fascino, quella che coincide con un’esperienza in landa d’Albione. D’altro canto, il campionato britannico è da sempre uno dei più belli del mondo e l’idea di competere con altri manager e club blasonati potrebbe stuzzicare non poco la fantasia di Allegri.

Certo, qualora la trattativa dovesse andare in porto già durante la sessione invernale di calciomercato, il toscano si ritroverebbe a raccogliere un’eredità complicata. Questo soprattutto per effetto dell’ingarbugliata situazione di classifica in cui versa la compagine, letteralmente in affanno in questa prima parte di stagione.

C’è il West Ham nel futuro di Allegri?

Il team che Massimiliano Allegri potrebbe ritrovarsi a guidare è il West Ham, attualmente quattordicesimo in Premier League con soli 15 punti all’attivo. Uno score che rende sempre più traballante la posizione di Julen Lopetegui, tanto che, in base a quanto riportato dai colleghi del “Guardian”, la dirigenza degli Hammers starebbe già sondando alcuni possibili sostituti.

Non va trascurato un ulteriore dettaglio, che, data la situazione, potrebbe rappresentare un vero e proprio indizio. Recentemente il livornese è stato avvistato a Londra e la sua presenza nella City potrebbe essere stata tutt’altro che una semplice coincidenza. Se son rose fioriranno, recita il noto proverbio. Intanto, Max continua a studiare con impegno l’inglese: metti mai che a partire da gennaio dovesse diventare la sua lingua principale…