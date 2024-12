Mondiale per Club, ecco i gironi: Man. City insieme alla Juventus, Inter col River Plate

Sono stati resi noti i gironi del prossimo Mondiale per Club. La FIFA renderà in seguito noto il calendario del torneo ha spiegato in una nota. «Il calendario completo delle partite, comprensivo dello stadio e dell’orario di inizio di ogni incontro, sarà finalizzato e pubblicato una volta effettuato il sorteggio, tenendo conto di una serie di fattori, tra cui criteri sportivi e incentrati sui giocatori, esigenze dei tifosi locali e in trasferta, e considerazioni relative alla trasmissione globale».

Gironi Mondiale per Club in diretta, i gruppi

Girone A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami.

Girone B: Paris Saint-Germain, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders.

Girone C: Bayern Monaco, Auckland City, Boca Juniors, Benfica,.

Girone D: Flamengo, Espérance Sportive de Tunis, Chelsea, Club León.

Girone E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Inter, Monterrey.

Girone F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan HD, MamelodiSundowns.

Girone G: Manchester City, Wydad, Al Ain, Juventus.

Girone H: Real Madrid, Salisburgo, Al-Hilal, Pachuca.