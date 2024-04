Volpe: «Il Palermo ha una squadra fortissima. Ci sono state delle difficoltà»

Intervistato da “PianetaSerieB” Gennaro Volpe, ex tecnico della Virtus Entella ha parlato in merito alla serie B soffermandosi anche sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Io ritengo che il DS Rinaudo abbia lavorato benissimo costruendo una squadra fortissima. Purtroppo il calcio non è una scienza esatta ed il campo resta il principale giudice. Ci sono state delle difficoltà, soprattutto quando si verifica un cambio in panchina. Sicuramente ha le potenzialità per arrivare fino in fondo anche se, e lo sappiamo bene, i playoff sono spesso indecifrabili e difficili».