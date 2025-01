Vivarini: «Futuro? A me piacerebbe essere al centro di un progetto»

Intervenuto ai microfoni del podcast “Onda Bianconera“, è intervenuto l’ex tecnico del Catanzaro Vivarini:

«II Catanzaro è una squadra ben amalgamata, che ha unito la qualità della scorsa stagione ad una solidità difensiva. Fare gol al Catanzaro è molto difficile, il Cesena dovrà farlo scoprire. II “Ceravolo” è una bolgia quello che ho visto a Catanzaro non l’ho visto da nessun’altra parte. E’ una tifoseria molto calda e passionale che vive di calcio e vive per la sua squadra. E’ impressionante il seguito che questa società ha in trasferta, non c’è squadra che possa vantare un simile seguito. Cesena? Per come vedo io le due squadre il risultato più giusto potrebbe essere il pareggio, ma alla fine credo che la spunterà il Catanzaro. Il mio futuro? Nel calcio italiano si fa fatica per un allenatore che ha delle idee ben precise su cosa fare in campo, a me piacerebbe essere al centro di un progetto, con idee ben chiare sulla struttura della squadra e che venga fatta la squadra sulle mie indicazioni. Questo aiuta ad essere più efficace per fare risultato, perché in Italia se non fai risultati sei subito in discussione».