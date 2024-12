Serie A: vittoria esterna per il Genoa, Udinese sconfitta 0-2. La classifica aggiornata

Il Genoa si impone per 2-0 sull’Udinese alla Dacia Arena, conquistando tre punti preziosi in una gara caratterizzata da episodi decisivi e momenti di tensione. La squadra di Patrick Vieira ha mostrato una solidità impressionante, approfittando al meglio delle occasioni e sfruttando gli errori degli avversari.

Primo tempo: Un avvio in salita per l’Udinese

La partita si è messa subito male per l’Udinese, che al 4’ ha perso Isaak Toure per un’espulsione diretta dopo revisione VAR. Una decisione pesante dell’arbitro Gianluca Aureliano che ha cambiato il volto del match. Con un uomo in meno, i padroni di casa hanno faticato a mantenere il controllo, lasciando spazio al Genoa.

Il vantaggio rossoblù è arrivato al 13’, grazie ad Andrea Pinamonti. L’attaccante si è fatto trovare pronto su una mischia in area, battendo Maduka Okoye con una conclusione ravvicinata. Dopo una breve verifica al VAR per un possibile fuorigioco, il gol è stato confermato. L’Udinese ha cercato di reagire, ma la difesa del Genoa si è dimostrata solida e ben organizzata, respingendo i tentativi dei friulani.

Secondo tempo: Autogol e gestione del vantaggio

Nel secondo tempo, il Genoa ha consolidato il risultato al 68’. Lautaro Giannetti, nel tentativo di respingere un cross pericoloso, ha spedito il pallone nella propria porta, regalando il raddoppio ai liguri. L’autogol ha tagliato le gambe all’Udinese, incapace di creare occasioni concrete per riaprire il match. Nonostante alcuni cambi operati da Kosta Runjaic, tra cui l’ingresso di Thomas Kristensen e Sandi Lovric, i friulani non sono riusciti a trovare la chiave per scardinare la difesa genoana. Il Grifone, invece, ha amministrato con intelligenza il vantaggio, inserendo forze fresche come Junior Messias e Vitinha.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 29

Atalanta – 28

Inter – 28

Fiorentina – 28

Lazio – 28

Juventus – 25

Milan – 22

Bologna – 21

Udinese – 17

Empoli – 16

Torino – 15

Cagliari – 14

Genoa – 14

Roma – 13

Parma – 12

Lecce – 12

Verona – 12

Como – 11

Monza – 10

Venezia – 8