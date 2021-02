Il sito dell’Aia ha comunicato che a dirigere il match tra Viterbese-Palermo, gara valida per il campionato di Serie C Girone C, sarà Adalberto Fiero di Pistoia. Sarà coadiuvato dagli assistenti Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Nicola Tivello di Rovigo. Quarto uomo Simone Galipò di Firenze.