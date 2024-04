Venezia, Tessmann: «Crediamo fortemente nella promozione in serie A»

Il calciatore del Venezia, Tanner Tessmann, ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«L’Ascoli è un avversario difficile ma abbiamo preparato al meglio la partita e sono molto fiducioso. La sconfitta con la Reggiana ci ha lasciato chiaramente delle ferite ma siamo un gruppo molto unito che rema verso un unico obiettivo, vogliamo tornare alla vittoria già dalla prossima partita. Subiamo troppi gol e dunque bisogna migliorare sui dettagli e rimanere più concentrati per tutti i 90′. Se siamo contenti che la Cremonese abbia perso? Fa piacere ma noi stiamo pensando solo a noi stessi, non guardiamo le altre squadre. Vanoli mi ha dato tanta fiducia e questo fattore è stato determinane per la mia crescita personale: il mister crede in ognuno di noi e questo è il vero punto forte del gruppo. La serie A? Ci crediamo fortemente, siamo consapevoli del percorso fatto fin qui e penso che abbiamo tutte le carte in regola per centrare questo obiettivo. Nazionale statunitense? Sarei orgoglioso ricevere una chiamata dalla Nazionale, il mio sogno è giocare i mondiali tra due anni».