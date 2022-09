Il patron del Venezia Ducan Niederauer, è intervenuto in conferenza stampa in videochiamata parlando della stagione.

Ecco le sue parole:

«Sono molto dispiaciuto di non essere qui con voi oggi. Durante questa prima fase della stagione ho avuto modo di osservare da vicino la squadra e ho visto un gruppo coeso è unito, che gioca ogni partita per vincere. Lo stesso spirito che caratterizza anche il nostro allenatore Ivan Javorčić, che mi ha impressionato per la sua capacità di leadership dentro e fuori dal campo. Quest’anno abbiamo l’occasione per scrivere una nuova pagina della nostra storia e dobbiamo farlo insieme. Ho fiducia in questa squadra e sono sicuro che la vedrete diventare sempre più forte nel corso della stagione. Sostenete i ragazzi, come avete fatto in questi anni. Per loro significherebbe molto più di quanto possiate immaginare».