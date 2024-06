Venezia, Antonelli: «Vanoli-Toro? Potrebbe chiudersi in settimana»

La promozione del Venezia in Serie A è certamente un evento significativo per il club, e cercare di mantenere la categoria senza Paolo Vanoli come allenatore presenta delle sfide interessanti. La decisione di procedere senza Vanoli potrebbe indicare una nuova direzione tecnica o filosofica per la squadra.

Il direttore sportivo, Filippo Antonelli, parlando a Sky Sport, ha parlato vari aspetti legati alla nuova stagione, come la strategia di mercato del Venezia, le potenziali acquisizioni di giocatori per rafforzare la squadra, e le aspettative per il prossimo campionato. Questo tipo di dichiarazioni è cruciale per trasmettere ai tifosi e agli osservatori le intenzioni del club di costruire una squadra competitiva che possa affrontare con successo le sfide della Serie A.

Ecco le sue parole:

«Mi sembrava giusto venire per i rapporti con Baccin e Marotta, ma è ciò che faremo anche con altre società. Carboni? Adesso abbiamo la priorità di fare l’allenatore, poi penseremo ai giocatori. L’Inter ne ha tanti importanti e vediamo. Allenatore? Di Francesco è uno dei profili che ci interessa ma vediamo nei prossimi giorni. Dobbiamo prima risolvere la questione Vanoli che può essere si chiuderà in settimana. L’allenatore nuovo deve avere motivazione forte e anche quello che ha dimostrato Vanoli, cioè credere nel progetto. Tessmann? Vorremmo tenerlo».