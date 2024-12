Veneroso: «Il Palermo è la squadra più deludente del torneo»

Il campionato entra nel vivo e, come di consueto, l’attenzione si sposta sulle favorite per la corsa allo Scudetto e le strategie delle squadre in vista del mercato di gennaio. A fare il punto della situazione è Matthias Veneroso, noto operatore di mercato, che ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com analizza i temi caldi del momento: dalla lotta al vertice in Serie A alla competitività della Serie B, passando per le sorprese e le delusioni del campionato e gli scenari futuri legati ai possibili movimenti di mercato.

Il Napoli?

«Ha un vantaggio: non ha le coppe e può rappresentare un vantaggio. Ma oggi la squadra più forte è l’Atalanta».

Che mercato si aspetta a gennaio?

«Sarà un mercato oculato. Non mi aspetto più grandi spese come un tempo. I club interverranno dove necessitano. Poi può esserci il nome perché la situazione lo va a creare».

Da chi si aspetta innesti?

«Sicuramente dalla Juventus che deve intervenire in qualche reparto. Al centro della difesa dovrà sostituire gli infortunati Cabal e Bremer. Poi la Fiorentina se vorrà rimanere ancorata al treno europeo. Dalle altre mi aspetto qualcosa di mirato».

In B vola il Sassuolo.

«Il Sassuolo ha l’organico più forte e fa un campionato a parte. Sta dimostrando continuità. Il Pisa è continuo e sta vincendo tante partite. E lo Spezia è attrezzato per competere. Sta venendo fuori il Cesena che può dare fastidio».

Delude il Palermo.

«Il Palermo ad oggi è la squadra più deludente del torneo. Difficile trovare un motivo quando le stagioni si inclinano dall’inizio il campionato diventa complicato raddrizzarlo. Anche se sarà importante rimanere aggrappati alla zona playoff. Deve trovare un equilibrio».

Savona sta trovando spazio alla Juve

«La Juve ha bisogno di ritrovare un equilibrio in campionato per risalire ed è giusto che Savona si concentri su questo».

Latte Lath?

«È tornato a segnare. Otto gol nella prima parte di campionato e ci aspettiamo che possa succedere qualcosa a gennaio. È un attaccante e gli attaccanti sono sempre oggetto di attenzione nel mercato di gennaio»