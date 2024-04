Valente presenta Sudtirol-Parma: «Faremo una grande partita»

Il tecnico del Sudtirol, Federico Valente ha parlato in vista della gara contro il Parma rilasciando le seguenti parole:

«Abbiamo fatto tre allenamenti fino ad adesso, oggi ci aspetta il quarto per preparare la partita di domani, contro un avversario che ha grandi qualità. Noi siamo però consapevoli di quello che bisognerà mettere in campo per fare una bella partita. Ci mancherà Scaglia, uno che ha dimostrato di essere quel rinforzo che ci aspettavamo, ma, come ho detto già un paio di settimane fa, sono sicuro che chi scenderà in campo sarà pronto, si stanno allenando tutti per proporsi al meglio: chiaramente dovremmo prima aver ben chiaro come sostituirlo. È però rientrato Cagnano, che è a disposizione, e Kofler ha fatto una buona settimana. Vinetot? Lo teniamo ancora un po’ in allenamento individuale, non si sente bene al 100%. C’è da considerare anche l’assenza di Kurtic. A ogni modo, come scenderemo in campo contro il Parma lo vedremo dopo l’ultimo allenamento di rifinitura e domattina, ma non guardo tanto ai moduli quanto ai principi: cambiare troppo, però, rischia di creare solo casino».