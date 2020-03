La Federazione calcistica tedesca ha comunicato che in riferimento all’emergenza Coronavirus, l’amichevole tra Germania ed Italia, in programma per il 31 marzo, si giocherà a porte chiuse a Norimberga. La FIGC, invece, ha comunicato che è stata sospesa la vendita dei biglietti del settore riservato ai tifosi italiani per la gara.