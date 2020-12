Clamorosa indiscrezione lanciata da “Tuttosport”, Donald Trump potrebbe essere interessato a rilevare una squadra di Serie A. Il club in questione potrebbe essere il Torino di Urbano Cairo, che ormai è in rotta di collisione con tutta la tifoseria granata per gli scarsi risultati ottenuti. Su Twitter un regista torinese gli ha proposto l’operazione, ammettendo il periodo buio della squadra granata, un’iniziativa al quale si sono aggiunti altri tifosi della squadra piemontese.