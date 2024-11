Tuttosport: “Palermo, rialzati! Dionisi per la svolta”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul Palermo che oggi cerca la svolta.

Dopo tre pareggi consecutivi sotto la guida di Leandro Greco, il Frosinone cerca questa sera il primo successo con il nuovo tecnico contro un avversario difficile, il Palermo. La partita al “Benito Stirpe” è cruciale per i ciociari, ultimi in classifica a quattro punti dalla salvezza diretta. Greco ha dichiarato: «Sto stimolando la squadra su come vincere e su cosa costruire. L’unica strada è lavorare per ottenere risultati, e la classifica non ci fa dormire». Non sono previsti rientri tra i lungodegenti, ma alcuni cambi potrebbero esserci rispetto all’undici che ha pareggiato a Catanzaro.

Sul fronte Palermo, la sconfitta contro il Cittadella ha acceso il desiderio di riscatto in una partita che ormai i tifosi considerano come una sorta di “derby” dopo la finale playoff del 2018. L’allenatore Alessio Dionisi ha sottolineato l’insoddisfazione per l’attuale ottavo posto, nove punti dietro il secondo, e ha ribadito la necessità di dare risposte sul campo: «Non voglio vivacchiare, sono qui per fare la storia di questa squadra».

Il Palermo dovrà superare le difficoltà offensive che lo hanno penalizzato: con solo dodici gol in dodici partite e tre reti realizzate dai centravanti, l’attacco fatica a concretizzare le occasioni. Le Douaron dovrebbe partire titolare, con Henry e Brunori pronti a subentrare. Di Mariano è favorito su Di Francesco, mentre Insigne, l’ex della gara, è chiamato a riscattarsi dopo le occasioni mancate con il Cittadella.

Questa partita rappresenta un esame per entrambe le squadre, ognuna con il proprio obiettivo: il Frosinone per rilanciarsi in classifica e il Palermo per tornare a correre e avvicinarsi alle posizioni di vertice.