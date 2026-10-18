Tuttosport: “Palermo, è fuga in vetta: +5 sul Mantova. Segre e Hernani lanciano la corazzata di Inzaghi”

Il Palermo prende il largo. La formazione di Filippo Inzaghi espugna il Martelli battendo 2-0 il Mantova e consolida il primato in Serie B, portandosi a cinque punti di vantaggio proprio sui lombardi. Una vittoria pesantissima, arrivata al termine di una partita complicata, nella quale i rosanero hanno sofferto soprattutto nel primo tempo prima di colpire con Segre e Hernani.

Come racconta Gianluca Scaduto su Tuttosport, la giornata sorride alla capolista anche per la sconfitta del Modena sul campo della Carrarese. Il Palermo si ritrova così con sei punti di vantaggio sul terzo posto, occupato da Modena e Pisa, in attesa del risultato del Südtirol sul campo della Juve Stabia. Un primo allungo importante per una squadra che continua a dimostrare la propria forza.





Il successo, però, non racconta completamente le difficoltà incontrate dalla formazione di Inzaghi. Gianluca Scaduto su Tuttosport evidenzia come il Mantova abbia disputato un primo tempo di grande intensità, creando diverse occasioni e mettendo in difficoltà una squadra che raramente aveva sofferto così tanto in questo avvio di campionato. Clamorosa soprattutto l’opportunità sprecata da Ruocco, che da pochi passi ha mandato fuori un pallone servito da Bragantini.

A far discutere anche l’episodio del fallo di Bani su Ruocco lanciato verso la porta. L’arbitro Zufferli ha estratto il cartellino giallo, ma secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport restano dubbi sulla possibilità che si trattasse di una chiara occasione da gol, con conseguente espulsione del difensore rosanero.

Superati i pericoli della prima frazione, il Palermo ha mostrato tutta la propria concretezza nella ripresa. Palumbo è ripartito in contropiede arrivando alla conclusione, respinta da Bardi sui piedi di Segre. Il centrocampista ha così firmato il suo primo gol stagionale, confermando la capacità di inserirsi e rendersi pericoloso in zona offensiva.

Nel finale è arrivato anche il raddoppio di Hernani, bravo ad approfittare di un’incomprensione tra Cajazzo e Trimboli nell’area del Mantova. Una rete che ha chiuso definitivamente la partita e consegnato alla squadra di Inzaghi tre punti fondamentali nella corsa al vertice.

Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, il risultato appare severo per il Mantova, che ha disputato almeno metà gara alla pari con quella che viene considerata la formazione più attrezzata della Serie B. Nonostante la sconfitta, la squadra di Francesco Modesto resta tra le principali candidate a rappresentare un’alternativa alla capolista.

Il Palermo, intanto, si gode il primato e il primo vero tentativo di fuga. La profondità della rosa, l’esperienza e la capacità di sfruttare gli episodi continuano a fare la differenza per gli uomini di Inzaghi.