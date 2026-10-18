Tuttosport: “Mantova-Palermo 0-2, le pagelle: Segre e Palumbo i migliori, Johnsen e Pohjanpalo bocciati. Inzaghi da 6,5”

Il Palermo espugna il Martelli battendo 2-0 il Mantova grazie alle reti di Segre e Hernani. Nelle pagelle di Tuttosport, i migliori della formazione rosanero sono proprio Jacopo Segre e Antonio Palumbo, entrambi premiati con un 6,5. Stesso voto per Mattia Perin e per Filippo Inzaghi, mentre non mancano le insufficienze nel reparto offensivo.

Secondo le valutazioni di Tuttosport, Segre e Palumbo sono i protagonisti del successo rosanero. Il primo sblocca la partita al 17′ della ripresa, mentre il secondo partecipa in maniera decisiva all’azione del vantaggio. Positiva anche la prestazione di Perin, che ottiene 6,5 mantenendo la porta inviolata.





Il Tuttosport assegna la sufficienza a Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, tutti valutati 6. Stesso giudizio per Ranocchia, Vavassori ed Estevez. Le uniche insufficienze del Palermo riguardano invece Johnsen e Pohjanpalo, entrambi fermati a 5,5. Senza voto Hernani, nonostante la rete del definitivo 2-0, così come Peda, Mazzitelli e Gabrielloni.

Sul fronte Mantova, Tuttosport premia Bardi e Bragantini con 6,5, i voti più alti della formazione lombarda. Insufficienze per Trimboli e Cajazzo, entrambi da 5, mentre l’arbitro Zufferli riceve un 5.

Le pagelle del Palermo

Perin 6,5; Cassandro 6, Bani 6, Ceccaroni 6, Augello 6; Segre 6,5 (Peda s.v.), Ranocchia 6 (Estevez 6); Vavassori 6, Palumbo 6,5 (Mazzitelli s.v.), Johnsen 5,5 (Hernani s.v.); Pohjanpalo 5,5 (Gabrielloni s.v.).

Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5.

Le pagelle del Mantova

Bardi 6,5; Tomasevic 6, Cella 6, Castellini 6; Del Lungo 6 (Longonda s.v.), Trimboli 5, Kouda 6 (Cajazzo 5), Benaissa 6; Bragantini 6,5, Ilie 5,5 (Ignacchiti 6); Ruocco 5,5 (Gliozzi s.v.).

Allenatore: Francesco Modesto 6.

Arbitro: Zufferli di Udine 5.

Marcatori: Segre 17′ st, Hernani 41′ st.