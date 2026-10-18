Roma-Genoa, Ultimo in Curva Sud con il cappello del Palermo: selfie e abbracci con i tifosi giallorossi

Una presenza speciale sugli spalti dello stadio Olimpico durante Roma-Genoa. Ultimo ha seguito la partita dalla Curva Sud, mescolandosi ai sostenitori giallorossi e attirando l’attenzione per un particolare: il cantautore romano indossava un cappello con il logo del Palermo.

Come mostrano le immagini, l’artista si è intrattenuto con i tifosi tra selfie, sorrisi e abbracci, partecipando all’atmosfera del settore più caldo del tifo romanista. Un dettaglio, quello del cappello rosanero, che assume un significato particolare anche alla luce dello storico rapporto di amicizia che lega da tanti anni le tifoserie di Roma e Palermo. Un legame consolidato nel tempo, fatto di rispetto reciproco e vicinanza tra le due curve.





Ultimo si è goduto così il successo della Roma sul Genoa, deciso dalle reti di Castro e Lulli. Una serata di calcio e passione vissuta in mezzo alla gente, con un richiamo ai colori rosanero che non è passato inosservato.