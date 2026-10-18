Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo 0-2, le pagelle: Segre decisivo da 7, Perin e Hernani brillano. Ceccaroni e Ranocchia insufficienti”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (4)

Il Palermo espugna il Martelli battendo 2-0 il Mantova e conquista la sesta vittoria nelle prime sette giornate di Serie B. Nelle pagelle firmate da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il migliore in campo tra i rosanero è Jacopo Segre, premiato con un 7 per il gol che sblocca la partita e per il consueto lavoro a centrocampo. Non mancano, però, alcune insufficienze dopo un primo tempo complicato per la formazione di Filippo Inzaghi.

Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, Segre trova finalmente il primo gol stagionale, facendosi trovare pronto sulla respinta di Bardi. Positiva anche la prestazione di Perin, valutato 6,5 soprattutto per la grande parata su Kouda, decisiva per mantenere la porta inviolata. Stesso voto per Cassandro, protagonista di una prova attenta e dell’azione che porta al raddoppio, e per Palumbo, la cui ripartenza e conclusione favoriscono il vantaggio rosanero.


Tra i promossi figura anche Hernani, che riceve 6,5 per il gol realizzato pochi minuti dopo il suo ingresso. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia assegna invece la sufficienza a Bani, Augello, Vavassori, Johnsen e Pohjanpalo. Quest’ultimo, pur senza trovare la conclusione, contribuisce alla costruzione dell’azione del primo gol con il suo lavoro di sponda.

Le note meno positive riguardano Ceccaroni e Ranocchia, entrambi valutati 5,5. Il difensore soffre soprattutto nella prima frazione, mentre il centrocampista fatica a trovare spazi e linee di passaggio contro la pressione del Mantova. Per Inzaghi arriva un 6,5, con il merito di aver gestito la sofferenza iniziale e modificato l’assetto difensivo nel finale.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il successo del Martelli conferma la capacità del Palermo di adattarsi a partite differenti, passando dal gioco offensivo mostrato a Empoli a una prestazione più concreta e combattuta. Per l’arbitro Zufferli, invece, arriva un 5,5.

Le pagelle

Perin 6,5 – Decisivo su Kouda, mantiene la porta inviolata.

Cassandro 6,5 – Attento in difesa, partecipa all’azione del raddoppio.

Bani 6 – Qualche difficoltà iniziale, poi cresce fino a diventare insuperabile.

Ceccaroni 5,5 – Soffre Bragantini e le marcature nel primo tempo.

Augello 6 – Meno incisivo in avanti, ma preciso nelle diagonali difensive.

Ranocchia 5,5 – Fatica contro la pressione avversaria.

Estevez 6 – Porta fisicità e intelligenza nella gestione del vantaggio.

Segre 7 – Primo gol stagionale e prestazione di sacrificio.

Peda s.v.

Vavassori 6 – Cresce dopo un avvio difficile.

Palumbo 6,5 – La sua ripartenza è decisiva per il vantaggio.

Mazzitelli s.v.

Johnsen 6 – Alterna errori e giocate importanti, partecipa all’azione dell’1-0.

Hernani 6,5 – Entra e firma il raddoppio.

Pohjanpalo 6 – Prezioso nel gioco di sponda.

Gabrielloni s.v.

Allenatore: Filippo Inzaghi 6,5.

Arbitro: Zufferli 5,5.

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