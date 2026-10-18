Giornale di Sicilia: “Il Palermo non si ferma più. Colpo a Mantova, ora è fuga”

Il Palermo vola, soffre e vince. Il successo per 2-0 sul campo del Mantova, firmato da Segre e Hernani, permette alla formazione di Filippo Inzaghi di consolidare il primato in Serie B e stabilire un nuovo record: 19 punti dopo sette giornate, frutto di sei vittorie e un pareggio. Un avvio mai registrato prima dai rosanero nel campionato cadetto, accompagnato dal secondo successo consecutivo in trasferta.

Come racconta Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, al triplice fischio del Martelli i tifosi palermitani hanno intonato il coro «La capolista se ne va», celebrando una vittoria dal peso specifico enorme. Il Palermo ha portato a cinque punti il vantaggio sul Mantova e a sei quello su Modena e Pisa, in attesa degli altri risultati della giornata. Una prima fuga costruita con carattere, qualità e capacità di soffrire.





La partita, però, è stata tutt’altro che semplice. Luigi Butera sul Giornale di Sicilia sottolinea come il Mantova abbia messo in grande difficoltà i rosanero nel primo tempo, imponendo ritmi elevati e marcature individuali a tutto campo. La squadra di Francesco Modesto ha trovato in Kouda, Trimboli e Bragantini i principali protagonisti della propria manovra, costringendo il Palermo a difendersi e a rinunciare per lunghi tratti alla costruzione del gioco.

Decisivo Perin, tornato titolare al posto di Fortin, con un intervento sulla conclusione di Kouda. Ancora più clamorosa l’occasione sprecata da Ruocco, che da pochi passi non è riuscito a trasformare in gol un pallone servito da Bragantini. Prima dell’intervallo, invece, Johnsen ha sfiorato il vantaggio rosanero, trovando la risposta di Bardi.

Nella ripresa il copione è cambiato. Come evidenzia Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Mantova ha progressivamente perso intensità, concedendo maggiori spazi a centrocampo. Il Palermo ne ha approfittato con una delle sue armi migliori: la ripartenza in campo aperto. Dopo un primo contropiede non concretizzato da Cassandro, è arrivata l’azione del vantaggio, avviata da Pohjanpalo e rifinita da Johnsen. Palumbo si è involato verso la porta, Bardi ha respinto la sua conclusione e Segre ha depositato in rete il pallone dell’1-0.

Il gol ha cambiato definitivamente l’inerzia della sfida. Inzaghi ha inserito Estevez, Gabrielloni e Hernani, passando successivamente a una difesa a tre con Peda al fianco di Bani e Ceccaroni. Il Mantova ha provato a reagire, ma senza ritrovare la brillantezza della prima frazione. Nel finale, un errore della retroguardia lombarda ha permesso a Hernani di firmare il definitivo 2-0.

Luigi Butera sul Giornale di Sicilia richiama anche le parole pronunciate dal direttore sportivo Carlo Osti prima della partita, con la citazione virgiliana «Il fato troverà la propria via». Un riferimento che accompagna il racconto di una vittoria nella quale il Palermo ha saputo resistere nei momenti difficili e colpire quando si è presentata l’occasione.

Adesso la squadra di Inzaghi guarda al prossimo trittico contro Carrarese, Pisa e Vicenza con un vantaggio importante sulle inseguitrici. La fuga è cominciata, ma per consolidarla serviranno altre prestazioni di carattere come quella del Martelli.