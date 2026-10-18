Gazzetta dello Sport: “Segre top. Le pagelle di Mantova-Palermo”

Il Palermo espugna il Martelli battendo 2-0 il Mantova e conquista la sesta vittoria nelle prime sette giornate di Serie B. Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, i migliori della formazione rosanero sono Jacopo Segre, Antonio Palumbo e Mattia Bani, tutti premiati con un 7. Stesso voto anche per Filippo Inzaghi, che guida la squadra a un altro successo pesante.

La Gazzetta dello Sport sceglie Segre come migliore in campo, sottolineando il consueto sacrificio al servizio della squadra e soprattutto il primo gol stagionale, arrivato al 17′ della ripresa. Il centrocampista condivide il voto più alto con Palumbo, protagonista dell’azione del vantaggio, e con il capitano Bani, punto di riferimento della difesa.





Secondo le valutazioni della Gazzetta dello Sport, meritano 6,5 anche Perin, Cassandro, Ceccaroni, Augello e Johnsen. Stesso voto per Hernani, autore del raddoppio al 41′ della ripresa. Sufficienza piena per Ranocchia, Vavassori e Pohjanpalo, tutti valutati 6, così come Estevez.

Sul fronte Mantova, la Gazzetta dello Sport premia Kouda con un 7, il voto più alto della formazione di Modesto. Il tecnico biancorosso riceve 6,5, mentre le valutazioni più basse riguardano Ruocco, fermo a 5,5, e Ignacchiti, anche lui da 5,5.

Le pagelle del Palermo

Perin 6,5; Cassandro 6,5, Bani 7, Ceccaroni 6,5, Augello 6,5; Ranocchia 6 (Estevez 6), Segre 7 (Peda s.v.); Vavassori 6, Palumbo 7 (Mazzitelli s.v.), Johnsen 6,5 (Hernani 6,5); Pohjanpalo 6 (Gabrielloni s.v.).

Allenatore: Filippo Inzaghi 7.

Le pagelle del Mantova

Bardi 6,5; Tomasevic 6,5, Cella 6, Castellini 6,5; Del Lungo 6,5 (Longonda s.v.), Trimboli 6,5, Kouda 7 (Cajazzo 6), Benaissa 6; Bragantini 6,5, Ilie 6 (Ignacchiti 5,5); Ruocco 5,5 (Gliozzi 6).

Allenatore: Francesco Modesto 6,5.

Marcatori: Segre 17′ st, Hernani 41′ st.