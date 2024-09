Tuttosport: “Napoli tutto nuovo alla prova di Coppa. Dionisi: «Vogliamo, sorprendere tutti»”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla gara che il Napoli giocherà oggi contro il Palermo e sulle parole di Dionisi.

La Coppa Italia rappresenta un obiettivo dichiarato per il Napoli, con Antonio Conte e i suoi giocatori determinati a conquistare il passaggio agli ottavi di finale. Nonostante l’importanza della Serie A, dove gli azzurri sono a un solo punto dalla capolista Torino, il tecnico è pronto a dare spazio a chi ha avuto meno minuti finora, mantenendo però alta la competitività. La sfida contro il Palermo, ottavo in Serie B, sarà l’occasione per vedere in azione molte seconde linee al Diego Armando Maradona.

Il Napoli si affida al turnover

Rispetto alla partita di campionato contro la Juventus, che ha visto il Napoli ottenere un pareggio, stasera in campo dovrebbe esserci il solo Lobotka come confermato, affiancato dal debuttante scozzese Gilmour in un centrocampo a due. Anche in difesa ci saranno novità: Rafa Marin farà il suo esordio accanto a Juan Jesus in una linea difensiva a quattro, con Mazzocchi e Spinazzola pronti a coprire le fasce. Grande attesa per Neres, che partirà titolare sugli esterni insieme a Ngonge, mentre Raspadori supporterà Simeone al centro dell’attacco.

Il Cholito Simeone ha un legame speciale con il Palermo: nel dicembre 2016, quando vestiva la maglia del Genoa, siglò una doppietta proprio contro i rosanero. Stasera cercherà di replicare quella prestazione, con il Napoli determinato a riscattarsi dopo l’opaca prestazione contro il Modena nel turno precedente, dove gli azzurri avanzarono solo ai rigori.

Palermo, turnover ragionato e voglia di sorprendere

Anche il Palermo di Dionisi farà turnover, ma in maniera più mirata. L’obiettivo è provare a infastidire il Napoli e magari ripetere l’impresa fatta contro il Parma nei trentaduesimi. Con la sfida di campionato contro il Südtirol in programma lunedì, Dionisi opterà per un “turnover a macchia di leopardo”, mixando titolari e giocatori che hanno avuto meno spazio finora.

Tra i giocatori chiave ci sarà Brunori, che torna titolare dopo aver lasciato spazio a Henry nelle ultime due gare di campionato. In attacco, Dionisi potrebbe schierare Le Douaron e Appuah sugli esterni, entrambi capaci di far male in contropiede con la loro velocità. La strategia del Palermo sembra puntare sulla difesa e sulle ripartenze, sperando di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno durante la partita.

Dionisi ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento giusto: «Non conta chi gioca, ma l’atteggiamento. Ci aspetta una partita difficile, potremo crearci delle chance solo se faremo bene entrambe le fasi».

Con il lutto al braccio in onore delle vittime di Saviano, le due squadre si affronteranno in una sfida che si preannuncia equilibrata, con il Napoli favorito ma il Palermo pronto a giocarsi tutte le sue carte per tentare l’impresa.