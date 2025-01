Tuttosport: “Enrico, perla Corinthians. Ma ha solo 6 anni!”

In Brasile, il calcio regala storie uniche, e quella di Enrico Almeida Moreira, appena 6 anni, è già diventata virale. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, il Corinthians ha “strappato” il giovane talento al Flamengo, in un’operazione che, sebbene priva di valore contrattuale, ha suscitato clamore per le dinamiche inconsuete.

Il fenomeno social

La notorietà di Enrico è esplosa grazie ai suoi genitori, Gustavo Moreira e Daniela Almeida, che nel 2023 hanno creato un profilo Instagram per mostrare le sue doti tecniche. Dribbling, gol e numeri da campione in erba hanno conquistato oltre 300 mila follower, attirando l’attenzione non solo dei tifosi del Flamengo ma anche di altri club.

Un trasferimento in grande stile

Nonostante la giovanissima età, Enrico ha salutato il Flamengo con un messaggio di commiato che sembra scritto da un veterano: “Una volta Flamengo, sempre Flamengo! Vi adoro ragazzi!”. Parole che sottolineano l’influenza dell’entourage che già affianca il piccolo calciatore, composto da un procuratore e esperti di comunicazione.

Un futuro promettente ma senza contratti

L’accordo con il Corinthians riguarda esclusivamente un’affiliazione formativa per le categorie giovanili, senza alcuna implicazione contrattuale, come previsto dalle normative che consentono la stipula di contratti professionistici solo a partire dai 16 anni.

Un bambino in un mondo di adulti

La vicenda di Enrico Almeida riflette le pressioni e le aspettative che anche i più piccoli possono subire nel calcio moderno. Mentre il futuro rimane tutto da scrivere, il suo talento è già sotto i riflettori, facendo sognare i tifosi del Corinthians e lasciando i sostenitori del Flamengo con un pizzico di nostalgia.

Un bambino che, con un pallone tra i piedi, ha già iniziato a scrivere la sua storia.