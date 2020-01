L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto anche per quanto riguarda il mercato di serie B. Ecco quanto si legge: “Frosinone e Ascoli imbastiscono uno scambio di attaccanti che sarà formalizzato la prossima settimana, dopo che le due squadre si saranno affrontate nel prossimo turno. Al Frosinone approderà a titolo definitivo Matteo Ardemagni, 32 anni, 18 gare, 3 gol e 2 assist in stagione, contratto fino al 2022. All’Ascoli sbarcherà in prestito Marcello Trotta, 27 anni, 10 presenze e zero gol in stagione. E’ asta per Alessio Da Cruz, 23 anni, l’attaccante olandese che l’Ascoli, stanco delle sue interperanze, ha deciso di rispedire al Parma. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’espulsione di sabato a Trapani, la terza stagionale, nella quale il giocatore si è anche beccato con la settatina di tifosi marchigiani presenti al Provinciale e che ha accusato di insulti razzisti. Ma al netto delle sue bizze, il giocatore c’è, e ha mercato, in questa stagione ha segnato 5 gol in 15 presenze e 6 assist. Si sono fatte vive Cremonese e Pescara, con la prima che potrebbe/dovrebbe spuntarla. Benevento, il difensore che mancava sarà Federico Barba, 26 anni, di proprietà Chievo ma in prestito nella Liga al Real Valladolid, affare ormai concluso. Ma per la prossima stagione potrebbe arrivare a parametro zero il terzino sinistro belga Faycal Rherras, 26 anni, del Qarabag: piace anche al Crotone ma il Benevento sembra in vantaggio. Il Livorno sta per riportare in Italia il centravanti italo-uruguaiano Felipe Avenatti, 26 anni, ex Bologna e Ternana, in forza allo Standard Liegi, in questa stagione in Belgio 2 gol in 19 presenze. La Cremonese è senza portieri: Agazzi operato di menisco, Ravaglia infortunato, si va sugli svincolati, l’indiziato numero uno è Emiliano Viviano, 34 anni, ultima esperienza allo Sporting in Portogallo. Cremonese che ufficializza l’arrivo in prestito del centrocampista Gianluca Gaetano, 19 anni, in prestito dal Napoli, astro nascente del vivaio campano, si stava già allenando coi grigiorossi. Spezia su Luigi Vitale, 32 anni, terzino sinistro in uscita dal Verona. Trapani, è un passo l’esterno polacco Tomasz Kupisz, 30 anni, in uscita dal Bari, già uomo di Castori, così come il mediano senegalese Malick Mbaye, 24 anni, chiesto al Chievo. Venezia, può partire l’attaccante Francesco Di Mariano, 23 anni: piace a Salernitana, Ascoli, Trapa ni e Juve Stabia ma attenzione al Vicenza in C. Il Livorno era sul centrocampista sloveno Domen Crnigoj, 24 anni, che va scadenza col Lugano ma è stato sorpassato dal Chievo che è pure sulle piste di un centrocampista svedese Jonathan Morsay, 22 anni, in forza al Gif Sundswall (B svedese). La Salernitana ufficializza il difensore Ramzi Aya, 29 anni, dal Pisa, in prestito con obbligo di riscatto. Panchine, dopo le dimissioni di Luciano Zauri, il Pescara per ora promuove dalla Primavera Nicola Legrottaglie, 43 anni. Empoli, dalla Fiorentina è in arrivo in prestito il centrocampista polacco Szymon Zurkowski, 22 anni, 2 gare in A con la Viola. Il Perugia tessera Giuseppe Barone, figlio di Joe, braccio destro di Commisso alla Fiorentina: 21 anni, ex New York Cosmos, esterno sinistro”.